Всероссийские соревнования по легкой атлетике стартовали в новом легкоатлетическом манеже в Южно-Сахалинске.

В нем есть все необходимое для проведения тренировок и соревнований высокого уровня. Обустроены шесть круговых беговых дорожек длиной 200 метров каждая, восемь прямых дорожек длиной 60 метров и две — по 100 метров. Есть отдельные секции для толкания ядра, метания копья, прыжков в длину и высоту. Созданы условия для спортсменов и зрителей с ограниченными возможностями здоровья. На трибунах могут разместиться до 400 болельщиков. Более 170 юношей и девушек в возрасте до 16 и до 18 лет из Республик Бурятия и Саха (Якутия), Еврейской автономной области, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краёв, Амурской и Сахалинской областей соревнуются за медали всех достоинств.

В первый день атлеты состязались в беге на 60, 400, 1500 метров, беге на 2000 метров с препятствиями, тройном прыжке и прыжках в высоту.

Спортсмен из Приморского края Иван Сергеев поделился своими впечатлениями от манежа после забега на 60 метров в категории U18:

— Легкоатлетический манеж мне очень нравится. Хорошо, что на Дальнем Востоке открылся такой замечательный объект! Я занимаюсь легкой атлетикой уже пять лет. На коротких дистанциях я показываю лучший результат, в основном на 60, 100 и 200 метрах. Хочу пожелать начинающим спортсменам верить в себя и никогда не сдаваться!- сказал он.

Соревнования продлятся 19 октября. Начало в 10:00. Вход свободный.

До конца года здесь в комплексе пройдут ещё одни всероссийские старты, а в 2026 году запланировано 22 мероприятия.

