Новая установка позволяет проводить полную диагностику двигателя АИ-222-25 для самолета Як-130, не отправляя его через всю страну на завод. Инженеры получили возможность проверять силовой агрегат в условиях, максимально приближенных к полетным, но в ремонтной зоне.

Главная особенность разработки — интеллектуальная система управления. Она состоит из трех модулей: аппаратного, программного и пульта оператора. Эта система «обманывает» двигатель, заставляя его работать так, как будто он установлен на самолете, и считывает данные со всех датчиков в реальном времени.

Во время испытаний специалисты следят за ключевыми параметрами: оборотами роторов, вибрацией, температурой газов за турбиной и давлением в масляной и топливной системах.

«Серийные авиационные двигатели АИ-222-25 применяются на учебно-тренировочных самолетах Як-130 в России и за рубежом. ОДК-Салют уже использует разработку при техническом обслуживании силовых агрегатов на аэродромах заказчиков. Мобильная испытательная установка показала высокую эффективность: ее можно быстро развернуть на любой площадке, что значительно повысило оперативность приемо-сдаточных работ и упростило обслуживание авиадвигателей», — отметил управляющий директор ОДК-СалютАлексей Громов.

Для военных летных школ и зарубежных эксплуатантов Як-130 это означает, что самолеты будут меньше простаивать и больше летать, рассказали в ОДК. Двигатель АИ-222-25, полностью производимый в России, теперь сопровождается и современной отечественной сервисной технологией.