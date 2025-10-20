В Омске открылся трёхэтажный складской комплекс «СберЛогистики»
В логопарке открыт новый склад для продовольственной и непродовольственной продукции.
На улице Айвазовского в Омске завершилось строительство складского комплекса на территории логистического парка «Звёздный». Трехэтажное здание, площадь которого сопоставима с размером 17 футбольных полей (123 153,1 кв. м), оборудовано новейшими технологиями хранения и обработки грузов.
Помещения предназначены для крупной российской компании «СберЛогистика», которая имеет представительства в 82 крупных российских городах.
«Инвесторы получают поддержку в плане подбора земельных участков, разработки, доработки, экспертизы бизнес-планов, консультирования и сопровождения в процессе градостроительной подготовки инвестиционной площадки и при выполнении присоединения к инженерной и транспортной инфраструктуре, а также в подборе оптимальных для проекта мер поддержки. Новый объект склада „СберЛогистика“ станет важным звеном региональной сети логистики, укрепляя инфраструктуру и способствуя развитию экономики Омской области», — отметили в региональном Агентстве развития и инвестиций.
