В логопарке открыт новый склад для продовольственной и непродовольственной продукции.

На улице Айвазовского в Омске завершилось строительство складского комплекса на территории логистического парка «Звёздный». Трехэтажное здание, площадь которого сопоставима с размером 17 футбольных полей (123 153,1 кв. м), оборудовано новейшими технологиями хранения и обработки грузов.

Помещения предназначены для крупной российской компании «СберЛогистика», которая имеет представительства в 82 крупных российских городах.

«Инвесторы получают поддержку в плане подбора земельных участков, разработки, доработки, экспертизы бизнес-планов, консультирования и сопровождения в процессе градостроительной подготовки инвестиционной площадки и при выполнении присоединения к инженерной и транспортной инфраструктуре, а также в подборе оптимальных для проекта мер поддержки. Новый объект склада „СберЛогистика“ станет важным звеном региональной сети логистики, укрепляя инфраструктуру и способствуя развитию экономики Омской области», — отметили в региональном Агентстве развития и инвестиций.

