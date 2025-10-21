MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Есть метка на карте вчера 52
Roman Wyrzykowski Статистика

Oбъем несырьевого неэнергетического экспорта России вырос на 6%

© rg.ru

Объем несырьевого неэнергетического экспорта России с января по сентябрь включительно вырос на 6% и составил 111,4 млрд долларов.

При этом объем промышленного экспорта, по его словам, оценивается в 85,4 млрд долларов, а экспорт продукции агропромышленного комплекса — в 26 млрд долларов.

Cовокупный прирост несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны в этом году превысил 19%. Он добавил, что ключевыми партнерами России остаются Китай, Индия, Турция, Беларусь, Египет, Бразилия, ОАЭ и Алжир.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: rg.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт