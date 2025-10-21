Oбъем несырьевого неэнергетического экспорта России вырос на 6%
Объем несырьевого неэнергетического экспорта России с января по сентябрь включительно вырос на 6% и составил 111,4 млрд долларов.
При этом объем промышленного экспорта, по его словам, оценивается в 85,4 млрд долларов, а экспорт продукции агропромышленного комплекса — в 26 млрд долларов.
Cовокупный прирост несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны в этом году превысил 19%. Он добавил, что ключевыми партнерами России остаются Китай, Индия, Турция, Беларусь, Египет, Бразилия, ОАЭ и Алжир.
