Птичник на 32 тыс кур введен в Томской области

Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) в Томской области ввело в строй новый птичник в окрестностях деревни Кандинка Томского района.

Открытие птичника по содержанию 32 тыс. кур-несушек стало завершением второго этапа инвестиционного проекта общей стоимостью более 120 млн рублей.

В настоящее поголовье в хозяйстве составляет 33 тыс. кур-несушек. По итогам 2024 года на ферме было выпущено 424 тонны мяса птицы и 4,8 млн штук яиц. Запуск нового птичника позволит увеличить производство яиц до 11 млн штук в год (рост в 2,3 раза).

КФХ Инны Кузнецовой существует с 2019 года, за это время в хозяйстве было запущено два птичника, инкубационный цех, кормовой склад, котельная, цех убоя и переработки мощностью 600 голов в смену.

