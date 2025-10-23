Трамвай с подсветкой для настроения вышел на маршруты Екатеринбурга
В Екатеринбурге на испытания вышел новый трамвай модели 71-415М. Он получил сертификат соответствия и теперь курсирует с пассажирами по 9-му маршруту для обкатки в городских условиях. После завершения этих эксплуатационных испытаний трамвай сможет отправиться в серийное производство.
Его главная особенность — система подсветки, которая меняет цвет в зависимости от времени суток. По замыслу разработчиков, утром свет может быть бодрящим — розовым или красным, а вечером — успокаивающим, например, синим или зеленым. Это должно создавать дополнительный эмоциональный комфорт для пассажиров.
Как рассказали в Ростехе, трамвай произведен на заводе «Уралтрансмаш» и является обновленной версией предыдущей модели. Он может перевозить до 165 пассажиров, полностью низкопольный и оснащен поворотной тележкой нового поколения.
