Bionysheva_Elena Транспорт, спецтехника и логистика

Трамвай с подсветкой для настроения вышел на маршруты Екатеринбурга

© rostec.ru

В Екатеринбурге на испытания вышел новый трамвай модели 71-415М. Он получил сертификат соответствия и теперь курсирует с пассажирами по 9-му маршруту для обкатки в городских условиях. После завершения этих эксплуатационных испытаний трамвай сможет отправиться в серийное производство.

Его главная особенность — система подсветки, которая меняет цвет в зависимости от времени суток. По замыслу разработчиков, утром свет может быть бодрящим — розовым или красным, а вечером — успокаивающим, например, синим или зеленым. Это должно создавать дополнительный эмоциональный комфорт для пассажиров.

Как рассказали в Ростехе, трамвай произведен на заводе «Уралтрансмаш» и является обновленной версией предыдущей модели. Он может перевозить до 165 пассажиров, полностью низкопольный и оснащен поворотной тележкой нового поколения.

Источник: rostec.ru

