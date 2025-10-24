На УАЗе собирают новую линию, которая будет штамповать кузова почти без людей
В цехе Ульяновского автозавода монтируют роботизированную линию для штамповки кузовных деталей. Уже установили два пресса усилием 1000 тонн, сейчас добавляют ещё два и систему удаления отходов длиной 170 метров.
Как рассказали в пресс-службе УАЗа ,шесть промышленных роботов будут выполнять основные операции. Задачей человека-оператора будет контролировать процесс. Новая линия сможет производить до 20 тысяч комплектов деталей в год — для пикапов, внедорожника Sollers и будущих моделей УАЗа.
Это часть программы модернизации завода, который пытается наладить массовое производство в новых условиях.
Комментарии 0