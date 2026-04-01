«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым медицинским учреждениям открываемым в России. В марте открыто новых — 6, это если не считать ФАПы — их мы не учитываем. Так же в обзоре мы считаем и реконструкцию, но только капитальную. В прошедшем месяце капитально реконструировано 9 объектов. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

В Новгородской областной детской больнице открылось травматологическое отделение после капремонта

В Новгородской областной детской больнице после капитального ремонта открылось травматологическое отделение. Здесь получают помощь более 1,2 тысячи детей со всего региона.

В обновленном здании появилась игровая комната, палаты оснастили современным оборудованием. В отдельных боксах установили тревожные кнопки для срочного вызова врача.

Новая поликлиника Краснофлотского района Хабаровского края приняла первых пациентов

В краевой столице завершилось строительство нового корпуса поликлиники больницы имени А.М. Войно-Ясенецкого. Современное здание площадью более 1,7 тыс. кв. метров возвели по федеральной программе «Модернизации первичного звена здравоохранения» президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Новый объект позволит увеличить пропускную способность медучреждения и сделать медицинскую помощь качественнее и доступнее для 70 тысяч прикрепленных жителей.

В Новороссийске открылся новый корпус онкологического диспансера № 3

В Новороссийске 18 марта открылся новый корпус дневного стационара онкологического диспансера. Это двухэтажное здание площадью больше 360 квадратных метров, в котором есть операционные, комфортные палаты с 25 койками и процедурные кабинеты. Все помещения оснастили современным оборудованием. Открытие нового корпуса повысит доступность специализированной помощи для жителей города и соседних районов.

В Хабаровске открылся новый корпус туберкулезной больницы

В Хабаровске начал работу палатный корпус туберкулёзной больницы, строительство которого началось в 2019 году. За это время удалось с нуля возвести почти 11 тыс. кв. метров здания, полностью отвечающего санитарным требованиям для жителей региона, нуждающихся в стационарном лечении.

В Перми открылась новая поликлиника на 200 посещений в смену

В Орджоникидзевском районе Перми открылась поликлиника по адресу ул. Лобачевского, 26. Это новый трехэтажный комплекс, площадью 5 тысяч кв. м, который сможет принимать до 200 пациентов в смену. Здание поликлиники расположено на территории действующего больничного комплекса. Открытие новой поликлиники на Лобачевского стало значимым этапом в модернизации системы здравоохранения Перми. Проект реализован по краевой адресной инвестиционной программе и национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Его стоимость составила более 1 млрд рублей.В блоке консультативно-диагностической помощи будут вести прием участковые терапевты, а также узкие специалисты — невролог, пульмонолог, уролог, офтальмолог, кардиолог и другие. Для проведения обследований предусмотрены урологический кабинет, процедурные зоны, прививочный кабинет и пункт приема анализов.

В районе Башкирии открыли новую детскую поликлинику

В селе Аскарово Абзелиловского района открылась детская поликлиника центральной районной больницы. Объект введён в эксплуатацию в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Новая поликлиника рассчитана на посещение 150 детей в смену. Общая площадь здания медучреждения составляет более 4 тысяч квадратов.

Здесь уже всё готово для работы с маленькими пациентами: имеется дневной стационар, процедурные кабинеты, блок неотложной медицинской помощи, кабинеты амбулаторного приема, физиотерапии и лечебной физкультуры. Есть также конференц-зал на 120 мест и учебный кабинет для студентов.

В Черкесске после капитального ремонта открылась крупнейшая детская поликлиника в республике

В республиканской столице после капремонта и полного переоснащения торжественно открыли детскую городскую поликлинику. Это главное амбулаторное медучреждение для детей республиканской столицы, где помощь получают более 30 тысяч маленьких жителей Черкесска. Поликлиника рассчитана на 500 посещений в день. Здание поликлиники, построенное в 1989 году, преобразилось до неузнаваемости.

Работы носили комплексный характер. Выполнен капитальный ремонт фасада с архитектурной подсветкой и всех внутренних помещений, полностью заменены инженерные сети, лифты, смонтированы современные системы вентиляции и кондиционирования.

Поликлиника в Голышманово получила новую жизнь после капитального ремонта

В поселке Голышманово Тюменской области после капитального ремонта открылась поликлиника. Она входит в структуру Областной больницы № 11 и обслуживает больше 16 тысяч человек.

В здании полностью заменили инженерные системы. Появилась электронная очередь — терминал для управления стоит в холле. А на дверях каждого кабинета теперь висят QR-коды: через них можно оставить отзыв о работе врача.

В Новоузенском районе заработала поликлиника с томографом и холтерами

В Новоузенском районе Саратовской области открыли новую поликлинику. Она рассчитана на 400 посещений в смену и расположена рядом со стационаром. Здесь объединили все амбулаторные службы, которые раньше были разбросаны по разным приспособленным зданиям. Медицинская помощь стала доступнее.

В Нальчике открылась новая детская поликлиника после капитального ремонта

В микрорайоне Александровка города Нальчика начала работу новая детская поликлиника, которая была капитально отремонтирована и оснащена в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее детское отделение не имело собственного здания и располагалось в одном помещении со взрослой поликлиникой на площади всего 103 кв. метра. Новое медицинское учреждение значительно больше и рассчитано на обслуживание 6629 юных пациентов.

Новое здание клиники центра имени Цыба ввели после реконструкции в Обнинске

В Обнинске после реконструкции ввели в эксплуатацию новое здание клиники Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф.Цыба — филиала Медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России. Общая площадь объекта составляет более 7,5 тыс. кв. м. Здание уже оснастили современным технологическим оборудованием.

В Геническе Херсонской области после масштабного капитального ремонта открылась поликлиника

В Геническе возобновила работу центральная поликлиника, здание которой прошло полную модернизацию. Масштабные работы были выполнены в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения при активной поддержке Минздрава России. На ремонт было направлено 132 миллиона рублей федеральных средств, на оснащение — 64 миллиона.

В Троицке Челябинской области после двухлетнего капремонта открыли родильный дом

После завершения капитального ремонта, длившегося более двух лет, Областная больница г. Троицк торжественно открыла обновленное здание родильного дома. Работы в важном для города медучреждении, построенного в 1970 году, стали возможны благодаря реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».Модернизация учреждения затронула все ключевые аспекты, превратив его в современный медицинский комплекс, отвечающий самым высоким стандартам оказания акушерско-гинекологической помощи. Основной целью преобразований стало создание безопасной, технологичной и комфортной среды для матерей и новорожденных.

В Красноярске заработала новая поликлиника на Пашенном

Начала работу новая поликлиника Красноярской межрайонной больницы № 3 на улице Судостроительной. Сейчас прием ведут терапевты и хирург, а также открыты кабинеты неотложной и доврачебной помощи.

Учреждение занимает площадь почти 17 тысяч квадратных метров и включает в себя клинико-диагностическое отделение, инфекционный блок, блок неотложной помощи, рентгенологию, центр амбулаторной хирургии и дневной стационар. Здесь установлено современное оборудование: флюорограф, маммограф, аппараты для рентгенографии и компьютерной томографии, что позволит проводить широкий спектр диагностических исследований.

Роддом с уникальными дизайнерскими палатами открыли в Первоуральске Свердловской области

В Первоуральском перинатальном центре открылось после реконструкции родильное отделение. Работы были проведены с участием свердловского бизнеса — компании «Сима-Ленд».

Каждая родильная палата была оборудована в соответствии с индивидуальным дизайн-проектом. Они оснащены системами безопасности. В них оборудованы санузлы, ванны, дополнительное оборудование.

В рамках реконструкции были обновлены системы отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляция. Был отремонтирован общий коридор.

Каждый год в Первоуральском перинатальном центре рождается больше тысячи детей.

Всего было построено или модернезированно медучреждений, среди них новых — 7, отремонтированно — 8

поликлиники — 9 (новых — 5, реконструировано — 4)

медицинские и диагностические центры — 1(новых — 0, реконструкция — 1)

Госпитали — 1(новых — 0, реконструировано — 1)

Роддом — 2 (новых — 0, реконструировано — 3)

другие медучреждения — 2 (новых — 2, реконструкция — 0)