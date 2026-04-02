artal Автопром

АвтоВАЗ приступил к разработке подключаемого гибрида на базе Lada Azimut

АвтоВАЗ приступил к разработке гибридного кроссовера с возможностью внешней подзарядки на базе платформы Lada Azimut. О начале работ сообщил глава компании Максим Соколов, выступая на международном транспортно-логистическом форуме. Первый ходовой прототип намерены показать в третьем квартале 2026 года.

Автомобиль будет иметь полный привод, а суммарная отдача гибридной силовой установки составит около 390 лошадиных сил. Разгон до сотни — 5,7 секунды.

В марте предприятие также запустило реализацию Lada Vesta Sport нового поколения. Первые партии уже направлены дилерам, ценник стартует с 2 352 000 рублей. Модель предлагается в двух вариантах кузова — седан и универсал. Под капотом — двигатель, форсированный до 147 лошадиных сил.

Одновременно АвтоВАЗ осваивает коммерческую нишу с новым суббрендом SKM. Первенцем линейки стала модель М7, укомплектованная двухлитровым атмосферным двигателем и «механикой».

Источник: samara.mk.ru

    Badassgoliath Badassgoliath02.04.26 12:28:36
    Автомобиль будет иметь полный привод, а суммарная отдача гибридной силовой установки составит около 390 лошадиных сил. Разгон до сотни — 5,7 секунды.


       

    Владимир Козлов Владимир Козлов02.04.26 18:00:55

    Всё-таки внешний вид у него отменный, кто бы что ни говорил про Автоваз! Пусть всё получится!

  • Sniper_78 Sniper_7805.04.26 12:32:50

    Эта «новость» появилась на РИА Новости 01.04.2026 г. со ссылкой на журналиста Максима Соколова. Откуда он это взял, уже не спросишь, потому что он умер три года назад. Ребят, 1 АПРЕЛЯ!

