АвтоВАЗ приступил к разработке гибридного кроссовера с возможностью внешней подзарядки на базе платформы Lada Azimut. О начале работ сообщил глава компании Максим Соколов, выступая на международном транспортно-логистическом форуме. Первый ходовой прототип намерены показать в третьем квартале 2026 года.

Автомобиль будет иметь полный привод, а суммарная отдача гибридной силовой установки составит около 390 лошадиных сил. Разгон до сотни — 5,7 секунды.

В марте предприятие также запустило реализацию Lada Vesta Sport нового поколения. Первые партии уже направлены дилерам, ценник стартует с 2 352 000 рублей. Модель предлагается в двух вариантах кузова — седан и универсал. Под капотом — двигатель, форсированный до 147 лошадиных сил.

Одновременно АвтоВАЗ осваивает коммерческую нишу с новым суббрендом SKM. Первенцем линейки стала модель М7, укомплектованная двухлитровым атмосферным двигателем и «механикой».