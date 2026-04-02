Производство Су-57 ускоряется: КнААЗ объединил три процесса под одной крышей
Авиазавод запустил единую линию обработки титана
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина в Хабаровском крае полностью завершил техническое перевооружение гальванического цеха. Результатом масштабных работ стало объединение трёх ключевых технологических процессов в рамках единой линии обработки титана.
Директор КнААЗ Юрий Кондратьев заявил, что завод стремился создать максимально эффективное производство, способное решать самые сложные задачи.
Объединение процессов под одной крышей — не просто вопрос удобства, это технологическая необходимость, которая позволяет нам гарантировать качество на всех этапах.Юрий Кондратьев, директор КнААЗ
На реализацию проекта ушёл почти год. Применение отечественных окрасочно-сушильных комплексов позволит сократить сроки производства и повысить качество работ.
Стабильный температурно-влажностный режим, обеспечиваемый новыми установками, минимизирует вероятность возникновения дефектов покрытия.
Отметим, что КнААЗ регулярно проводит модернизацию производственных мощностей. Например, в ноябре 2025 года там ввели новейшую систему охлаждения ванн анодирования с использованием зимнего холода.
Напомним, КнААЗ — главный производитель истребителей пятого поколения Су-57 и Су-35С четвёртого поколения. Завод уже загрузили заказами до 2030 года.
