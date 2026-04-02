Производство Су-57 ускоряется: КнААЗ объединил три процесса под одной крышей

Авиазавод запустил единую линию обработки титана

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина в Хабаровском крае полностью завершил техническое перевооружение гальванического цеха. Результатом масштабных работ стало объединение трёх ключевых технологических процессов в рамках единой линии обработки титана.

Директор КнААЗ Юрий Кондратьев заявил, что завод стремился создать максимально эффективное производство, способное решать самые сложные задачи.

Объединение процессов под одной крышей — не просто вопрос удобства, это технологическая необходимость, которая позволяет нам гарантировать качество на всех этапах.

Юрий Кондратьев, директор КнААЗ

На реализацию проекта ушёл почти год. Применение отечественных окрасочно-сушильных комплексов позволит сократить сроки производства и повысить качество работ.

Стабильный температурно-влажностный режим, обеспечиваемый новыми установками, минимизирует вероятность возникновения дефектов покрытия.

Отметим, что КнААЗ регулярно проводит модернизацию производственных мощностей. Например, в ноябре 2025 года там ввели новейшую систему охлаждения ванн анодирования с использованием зимнего холода.

Напомним, КнААЗ — главный производитель истребителей пятого поколения Су-57 и Су-35С четвёртого поколения. Завод уже загрузили заказами до 2030 года.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: www1.ru

    Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski02.04.26 16:04:20

    Этот замечательный самолет нужен не только России!

    Владимир Козлов Владимир Козлов02.04.26 17:43:26

    Отличная новость! Но уважаемый автор, одна фотка ненастоящая, будьте внимательнее, её стоит удалить.

    • Нет аватара alexm03.04.26 13:51:46
      КнААЗ


      так он взял её с сайта, как и новость https://www1.ru...noi-krysei.html

      • Владимир Козлов Владимир Козлов04.04.26 07:44:46

        Ндаааа, картинка правда из источника, но источник этот настолько эээ…мммм, как бы сказать…, вообщем лучше другие источники, чем такие, опять же, этот источник ссылается на агенство ТАСС, что действительно можно считать источником. А ту картинку стоило бы сюда не тащить. Это, конечно, придирки, но любая недостоверность на этом ресурсе не играет в плюс, даже левая картинка портит впечатление. С уважением.

    • Алексей Тегляй Алексей Тегляй03.04.26 19:23:12

      4 года войны, нет даже намёкало на то, что наши самолёты, как у себя дома летают над стороной 404. По идее этот самолёт. Должен был обеспечить полное. Превосходство в воздухе.абсолютное. но его нет вместо точных бомб пацаны забрасывают блиндажи тэмками.

      • Tevton Tevton03.04.26 22:54:53

        Скинуть Вам видео, как несуществующее ПВО Ирана сбивает американские самолёты, которые должны были обеспечить небывалое превосходство в воздухе?
        И второй вопрос — зачем нашим летать над той стороной и давать им возможность отрабатывать по удобным целям?
        Штурмовикам и вертушкам приходиться лезть в пекло и рисковать. Но лучше риск сводить к минимуму

