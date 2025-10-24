В Ульяновске открыли движение по «минаевскому» мосту
23 октября в Ульяновске состоялось торжественное открытие движения по Минаевскому мосту после масштабной реконструкции. К моменту запуска движения на переправе полностью уложено дорожное полотно с обеих сторон, завершена установка нового освещения и пешеходных ограждений. Однако полное завершение всего комплекса работ, включая двухуровневую транспортную развязку, запланировано позже.
Стоимость контракта на реконструкцию моста и подходов составляет почти 3,188 млрд рублей, что превысило первоначальную цену из-за удорожания материалов. Контракт заключен с ООО «Самаратрансстрой» и должен быть завершен к 1 декабря 2025 года, строителям предстоит выполнить благоустройство, небольшое переустройство сетей, а также монтаж и коррекцию ограждений.
Реконструкция моста обеспечит транспортную доступность для жителей областного центра, придаст импульс развитию строящихся жилых микрорайонов
