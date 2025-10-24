MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 55
artal Дорожное строительство

В Ульяновске открыли движение по «минаевскому» мосту

23 октября в Ульяновске состоялось торжественное открытие движения по Минаевскому мосту после масштабной реконструкции. К моменту запуска движения на переправе полностью уложено дорожное полотно с обеих сторон, завершена установка нового освещения и пешеходных ограждений. Однако полное завершение всего комплекса работ, включая двухуровневую транспортную развязку, запланировано позже.

Стоимость контракта на реконструкцию моста и подходов составляет почти 3,188 млрд рублей, что превысило первоначальную цену из-за удорожания материалов. Контракт заключен с ООО «Самаратрансстрой» и должен быть завершен к 1 декабря 2025 года, строителям предстоит выполнить благоустройство, небольшое переустройство сетей, а также монтаж и коррекцию ограждений.

Реконструкция моста обеспечит транспортную доступность для жителей областного центра, придаст импульс развитию строящихся жилых микрорайонов

http://pfo.gov....onslife/112283/

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: ulpressa.ru

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт