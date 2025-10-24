Новости дорожного хозяйства
Введены в строй шесть дорожных объектов — от Дагестана до Якутии
В Минводах на XII Международной специализированной выставке «Дорога 2025» состоялось открытие участков федеральных и региональных дорог.
Расширенные и модернизированные отрезки не только разгрузят движение и сделают проезд безопаснее, но и обеспечат бесшовность — так, в Амурской области водителям не придётся задерживаться на ж/д переезде с Транссибом благодаря новому путепроводу.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Сегодня запущено движение на дорожных объектах в трёх регионах.По...орожная сеть регионов станет гораздо удобнее, безопаснее и комфортнее.
- Росавтодор: «Модернизируем Р-254 между Курганом и Челябинском&ra... нескольких участках трассы.Их общая протяжённость — 10 км.
- Федералка ведёт к знаменитым курортам Карачаево-Черкесии, которые прин..., привели к нормативу 9 км между Черкесском и Усть-Джегутой.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0