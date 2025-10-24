MAX
Введены в строй шесть дорожных объектов — от Дагестана до Якутии

В Минводах на XII Международной специализированной выставке «Дорога 2025» состоялось открытие участков федеральных и региональных дорог.

Расширенные и модернизированные отрезки не только разгрузят движение и сделают проезд безопаснее, но и обеспечат бесшовность — так, в Амурской области водителям не придётся задерживаться на ж/д переезде с Транссибом благодаря новому путепроводу.

