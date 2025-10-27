MAX
Киберзащита: удаленное уничтожение плат.

Холдинг Росэл разработал специальную технологию удаленного повреждения плат на спецтехнике.

Технология способна через дистанционный доступ точечно выводить из строя печатные платы бортовых компьютеров. В случае попытки взлома, несанкционирования захвата спецтехники или других форс-мажорных обстоятельств через слаботочный сигнал подается команда элементу печатной платы и ее участок физически выгорает.

Любое восстановление информации становится невозможным.

Источник Russian Heroes

Источник: t.me

