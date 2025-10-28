Компания «Технологические системы защитных покрытий» открыла в городе Ишимбае Республики Башкортостан промышленный центр полного цикла по изготовлению и ремонту деталей и узлов нефтегазодобывающей техники с применением инновационных методов обработки поверхностей и функциональных защитных покрытий.

Кроме того, завершен проект модернизации аналогичного центра в Щербинке (Москва). Общие инвестиции составили 564 млн рублей.

Мощности компании после реализации инвестпроекта позволяют выпускать ежегодно до 2 тыс. гидравлических плунжеров, до 350 гидравлических штоков, до 12,6 тыс. деталей для телеметрии, до 3,5 тыс. подшипников для винтовых забойных двигателей для нефтегазодобывающей отрасли, а также до 400 единиц комплектующих для «горячего тракта» — деталей и узлов газотурбинных двигателей, работающих при высоких температурах.

Научный коллектив компании разработал комбинированную технологию нанесения на новые и ремонтируемые детали слоев функциональных защитных покрытий с использованием инновационных методов обработки поверхностей — высокоскоростного газотермического напыления, лазерной наплавки, механической и токарной обработки, шлифования покрытий.

Наносимый на детали и узлы металлизированный слой оберегает их от коррозии, термозащитный — обеспечивает надежность эксплуатации при температурах свыше 2000 К (более 1700 °C), а износостойкий — увеличивает общий ресурс работы.

Благодаря внедрению сквозных процессов с последовательным применением нескольких технологий при восстановлении или изготовлении детали срок эксплуатации увеличивается до 2,5 раза и более относительно тех, где используется какая-то одна технология. При этом, восстановленные детали стоят в 1,5-2,5 раза дешевле новых, а по ресурсу, как правило, не уступают им.

«Мы имеем опыт работы с ведущими предприятиями России в части нанесения функциональных покрытий. Однако современный рынок диктует такие условия, что потребителям интересен окончательно готовый продукт — деталь, узел, агрегат. Заем Фонда развития промышленности позволил реализовать новый этап развития нашей компании — внедрить полный технологический цикл на московской и ишимбайской площадках, что позволяет реализовать практически любую технологическую задачу заказчика в отраслях нашего присутствия», — рассказал генеральный директор ООО «Технологические системы защитных покрытий» Лев Балдаев.

Среди потенциальных заказчиков ведущие нефтесервисные компании России: «Бурсервис», «Буринтех», «Газпром бурение», а также сервисные подразделения «Роснефти», «Газпрома», «Сургутнефтегаза», «Газпромнефти», «Лукойла» и других нефтяных компаний.

Компания «ТСЗП» — разработчик наукоемких технологий упрочнения, восстановления, ремонта деталей и оборудования и интегратор решений с долей российского рынка до 20% в сегментах восстановленных комплектующих для нефтегазового оборудования и авиакосмической техники. Благодаря запуску нового промышленного центра планируется нарастить долю в этом сегменте рынка до 40%