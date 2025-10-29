На летно-испытательной станции в Жуковском лайнер с бортовым номером 97003 впервые опробовал на земле режим реверса тяги двигателей ПД-8.

Реверс — это система, которая перенаправляет реактивную струю двигателя вперед, создавая обратную тягу и помогая самолету эффективно тормозить после посадки. Этот режим является стандартом для всех современных пассажирских лайнеров и критически важен для безопасности и сокращения пробега по взлетно-посадочной полосе.

В ходе проведенных испытаний инженеры и пилоты не просто включили реверс, а проверили его работу в различных условиях. Основное внимание уделялось тому, как система взаимодействует с другими элементами конструкции — закрылками и предкрылками, то есть при разных конфигурациях механизации крыла, рассказали в ОАК.

По предварительным данным, испытания прошли успешно. Система реверса отечественных двигателей ПД-8, разработанных Объединенной двигателестроительной корпорацией «Ростеха», подтвердила свою работоспособность и эффективность.

Этот этап приближает самолет к следующей фазе испытаний — проверкам всех систем в реальных полетах. Работа над проектом SJ-100 продолжается в соответствии с намеченным графиком.