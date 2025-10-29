В Жуковском испытали реверс тяги на новом отечественном лайнере SJ-100
На летно-испытательной станции в Жуковском лайнер с бортовым номером 97003 впервые опробовал на земле режим реверса тяги двигателей ПД-8.
Реверс — это система, которая перенаправляет реактивную струю двигателя вперед, создавая обратную тягу и помогая самолету эффективно тормозить после посадки. Этот режим является стандартом для всех современных пассажирских лайнеров и критически важен для безопасности и сокращения пробега по взлетно-посадочной полосе.
В ходе проведенных испытаний инженеры и пилоты не просто включили реверс, а проверили его работу в различных условиях. Основное внимание уделялось тому, как система взаимодействует с другими элементами конструкции — закрылками и предкрылками, то есть при разных конфигурациях механизации крыла, рассказали в ОАК.
По предварительным данным, испытания прошли успешно. Система реверса отечественных двигателей ПД-8, разработанных Объединенной двигателестроительной корпорацией «Ростеха», подтвердила свою работоспособность и эффективность.
Этот этап приближает самолет к следующей фазе испытаний — проверкам всех систем в реальных полетах. Работа над проектом SJ-100 продолжается в соответствии с намеченным графиком.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Побывал на заводе в Комсомольске-на-Амуре где производят SuperJet...тавки в авиакомпании. Так что мы еще полетаем на Суперджете!
- Новый русский Суперджет, он же SJ-100, выходит на конвейер. ...е это в фильме о новом импортозамещенном «Суперджете»
- Около 40 самолетов МС-21 и SJ-100 в различной степени готовности ... российского облика машин, заявляют в ОАК. Об этом сообщает ТАСС.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0