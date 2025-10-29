В Брянске запущена одна из трёх самых высокотехнологичных линий порошковой покраски в России
24 октября 2025 г.— В промышленной зоне Брянска состоялась торжественная презентация новой автоматической линии порошковой покраски от компании «Стилмастер» — резидента промышленной площадки с 2013 года.
Запуск линии подтверждает статус Брянской области как центра высокотехнологичного производства и демонстрирует готовность региона поддерживать инвесторов, создающих современные рабочие места и внедряющих передовые технологии.Новая линия «Стилмастера» — одна из всего трёх в России, соответствующих мировым стандартам по производительности, качеству и экологичности. Она построена на базе порошкового центра Wagner (Германия) последнего поколения и оснащена инновационной 6-стадийной системой подготовки поверхности с использованием нейтрального травления и циркониевой конверсии.
Олег Евгеньевич, Технический директор Steelmaster:Это позволяет добиться рекордной адгезии покрытия и его устойчивости до 1000 часов в нейтральном соляном тумане (по стандарту ASTM B117), что эквивалентно 25 годам эксплуатации в умеренном климате.
Сейчас на предприятии разрабатывается технология двухслойного покрытия для изделий, соответствующих требованиям «морского регистра», с прогнозируемой стойкостью свыше 2000 часов — что станет абсолютным рекордом для порошковых систем в России.
Линия способна обрабатывать до 1500 кв. м изделий в сутки, сочетая высокую производительность с безупречным качеством. При этом она универсальна:— Мелкие детали — для электротехники и лифтового оборудования,— Крупногабаритные конструкции — до 1500×800×3000 мм — для фасадов, спецтехники и городской инфраструктуры.
Клиенты могут выбрать любой цвет по каталогу RAL, а также заказать различные текстуры: матовую, глянцевую, муар, антик, шагрень.
Компания имеет обширный опыт реализации проектов в таких секторах, как:Строительство и архитектура (фасадные кассеты, корзины
Валерий Коваленко, Генеральный директор ООО Стилмастер:«Запуск новой линии — это не просто расширение мощностей, а переход на новый уровень сервиса. Мы создаём комплексное решение: от изготовления деталей до их качественной и долговечной покраски. Теперь клиенты получают готовое к эксплуатации изделие — с гарантией защиты от коррозии и эстетичным внешним видом».
