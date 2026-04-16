Россия заняла первое место в мире по экспорту подсолнечного масла

Россия продолжает укреплять лидерство на мировом рынке масложировой продукции. По итогам 2025 года объем экспорта масел и шротов достиг почти 11 млн тонн, а география поставок охватила 117 стран, заявил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин в ходе Масложировой конференции.

Драйвером роста остается высокий спрос со стороны переработчиков и расширение сырьевой базы.

Объем производства масличных в 2025 году превысил 34 млн тонн. Помимо традиционных подсолнечника и сои, значимые позиции заняли рапс и другие культуры. Переработка масличных также вышла на новый уровень: за прошлый год произведено более 24 млн тонн растительных масел и шротов.

На внешние рынки уходит 70% произведенных растительных масел и 26% шротов, отметил Ильюшин. По сравнению с 2019 годом физический объем экспорта вырос в 1,5 раза (масел — на 53%, шротов — на 52%). В 2025 году поставлено 7 млн тонн растительных масел и 3,8 млн тонн шротов.

По подсолнечному маслу Россия занимает первое место в мире с долей 38%. Крупнейшие покупатели: Индия (25%), Иран (22%) и Турция (22%). Экспорт бутилированного масла достиг почти 500 тыс. тонн.

Доля России по подсолнечному шроту на мировом рынке составляет 30%. Основные импортеры — Турция (36%) и Беларусь (27%).

В рапсовом масле у нас второе место в мире с долей 19%. Почти 90% поставок приходится на Китай, где Россия занимает 59% китайского импорта.

По соевому маслу доля России — 4% мирового экспорта. Более половины поставок — в Индию (33%) и Алжир (35%).

Что касается льняного масла и шрота, это растущее направление. Экспортировано 10 тыс. тонн льняного масла (основные покупатели — Китай и Чили) и 13 тыс. тонн шрота (96% - в Турцию).

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: rg.ru

  • Нет аватара termometrix17.04.26 06:52:49

    + Спасибо за Вашу статью. Здесь также важно, является ли Россия в стоимостном выражении крупнейшим экспортером подсолнечного масла.

    • Нет аватара alexm17.04.26 13:25:36
      экспортером подсолнечного масла.


      В январе — марте 2026 года, по данным «Агроэкспорта», Россия нарастила экспорт подсолнечного масла в Индию в 1,6 раза в натуральном выражении и в два раза — в стоимостном, до более 456 тыс. тонн и $592 млн соответственно. За 2025 год в Индию было экспортировано более 1,1 млн тонн подсолнечного масла на $1,3 млрд. Рекордным был 2024 год — тогда поставки превысили 2,2 млн тонн (почти $2 млрд).

      По данным сайта vedlogika.ru, в 2025 году экспорт подсолнечного масла некоторыми компаниями-экспортёрами и примерная стоимость поставок:
      МХП («Мироновский хлебопродукт») (Украина) — 2,8 миллиарда долларов;
      Bunge Limited (США) — 2,5 миллиарда долларов;
      Cargill Incorporated (США) — 2 миллиарда долларов;
      Aston Group (Россия) — 1,8 миллиарда долларов;
      Группа компаний «ЭФКО» (Россия) — 1,5 миллиарда долларов;
      Группа компаний «Содружество» (Россия) — 1,5 миллиарда долларов;
      COFCO International (Китай) — 1,2 миллиарда долларов;
      Molinos Agro S.A. (Аргентина) — 1,1 миллиарда долларов;
      Группа НМГК (Россия) — 1 миллиард долларов.

      По информации федерального центра «Агроэкспорт», за весь 2025 год экспорт подсолнечного масла составил более 1,1 млн тонн на сумму около 1,3 млрд долларов.
  • Нет аватара Гринвальд004317.04.26 14:41:47

    Теперь вместо шрота надо начать продавать мясную продукцию, запустить еще один уровень локализации производства!

    • Нет аватара DimaY17.04.26 14:51:34


      Динамика производства мяса в России. Сейчас еще возросло.

