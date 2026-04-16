Россия продолжает укреплять лидерство на мировом рынке масложировой продукции. По итогам 2025 года объем экспорта масел и шротов достиг почти 11 млн тонн, а география поставок охватила 117 стран, заявил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин в ходе Масложировой конференции.

Драйвером роста остается высокий спрос со стороны переработчиков и расширение сырьевой базы.

Объем производства масличных в 2025 году превысил 34 млн тонн. Помимо традиционных подсолнечника и сои, значимые позиции заняли рапс и другие культуры. Переработка масличных также вышла на новый уровень: за прошлый год произведено более 24 млн тонн растительных масел и шротов.

На внешние рынки уходит 70% произведенных растительных масел и 26% шротов, отметил Ильюшин. По сравнению с 2019 годом физический объем экспорта вырос в 1,5 раза (масел — на 53%, шротов — на 52%). В 2025 году поставлено 7 млн тонн растительных масел и 3,8 млн тонн шротов.

По подсолнечному маслу Россия занимает первое место в мире с долей 38%. Крупнейшие покупатели: Индия (25%), Иран (22%) и Турция (22%). Экспорт бутилированного масла достиг почти 500 тыс. тонн.

Доля России по подсолнечному шроту на мировом рынке составляет 30%. Основные импортеры — Турция (36%) и Беларусь (27%).

В рапсовом масле у нас второе место в мире с долей 19%. Почти 90% поставок приходится на Китай, где Россия занимает 59% китайского импорта.

По соевому маслу доля России — 4% мирового экспорта. Более половины поставок — в Индию (33%) и Алжир (35%).

Что касается льняного масла и шрота, это растущее направление. Экспортировано 10 тыс. тонн льняного масла (основные покупатели — Китай и Чили) и 13 тыс. тонн шрота (96% - в Турцию).