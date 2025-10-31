MAX
Российские авиалинии станут ближе: МС-21 готовится к сертификации

Российский авиалайнер МС-21 с отечественными системами вышел на финишную прямую — начались его сертификационные испытания. Они стартовали в июне, а для их ускорения 28 октября в Иркутске поднялся в небо второй самолет, оснащенный российскими двигателями ПД-14. Эти испытания станут основой для получения сертификата типа, который подтвердит безопасность и готовность лайнера к регулярным пассажирским перевозкам.

Сертификация — это комплексные проверки, которые проходят и в воздухе, и на земле. Всего запланировано от 220 до 230 испытательных полетов, которые должны полностью подтвердить соответствие самолета всем требованиям. Испытания идут на нескольких площадках: основная база — аэродром в Жуковском, а например, проверку противообледенительных систем проводят в Архангельске, где для этого подходящий климат.

Особое внимание уделяется полетам в сложных ситуациях. Например, испытатели проверяют, как лайнер ведет себя на взлетно-посадочной полосе, покрытой водой. «С помощью специальных резиновых бортиков создается мини-бассейн, — рассказывает летчик-испытатель ПАО «Яковлев» Олег Мутовин. По его словам, ощущения схожи с аквапланированием автомобиля, но ответственность неизмеримо выше.

Каждая система проходит детальную проверку. Например, для испытаний дренажной системы используют специальные красящие жидкости, по плотности похожие на авиационное топливо. Это позволяет убедиться, что в нештатной ситуации жидкости не попадут в двигатели или другие критичные отсеки.

Испытатели отмечают, что МС-21 — самолет с отличной управляемостью. Его называют «летучим» — он отзывчив и приятен в пилотировании. Этот результат достигнут благодаря электродистанционной системе управления. Ее алгоритмы настраивали совместно инженеры-аэродинамики, программисты и летчики-испытатели, пока реакции самолета не стали максимально точными и естественными для пилота.

В этой версии МС-21 — это среднемагистральный лайнер, оснащенный российскими системами. Среди них — двигатели, авионика, гидравлика, системы управления, электроснабжения и климат-контроль. Как пояснил главный конструктор Виталий Нарышкин, во втором опытном самолете заменили практически все системы. В системе управления теперь применяются исключительно отечественные приводы и органы управления, а также установлена российская система торможения. Кроме того, это первый лайнер с композитным крылом, полностью изготовленным из российских материалов.

Особое внимание уделено безопасности. Все ключевые системы имеют несколько независимых резервных каналов, включая электроснабжение. В некоторых случаях используется даже разное программирование, чтобы исключить единую точку отказа. Испытания проверяют, как самолет работает при потере одного или двух резервов.

Параллельно с испытаниями идет масштабная модернизация производства на Иркутском авиационном заводе. Здесь построили новый цех окончательной сборки, ангар для отработки систем, логистический центр и автоматизированные линии. Осваиваются станки для обработки титана, что ускоряет выпуск деталей.

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха отметил: «Россия — единственная страна в мире, где гражданские самолеты производятся полностью внутри одной страны. В программе МС-21-310 участвуют сотни предприятий авиационной промышленности, большинство из которых входят в Ростех. Сегодня уже идет серийное производство, и после получения сертификата типа мы готовы поставить самолеты авиакомпаниям. Наши мощности полностью обеспечивают спрос рынка».

Источник: rostec.ru

  • Tevton Tevton01.11.25 06:38:15

    Ждём.
    Очень интересная и важная тема для страны!
    Надеюсь, всё получится в ближайшей перспективе

  • Нет аватара vlTepes01.11.25 16:03:08

    МС-21 находится на сертификационных испытаниях давным-давно.
    Речь может идти только о присоединении второго борта к сертификационным полетам.

    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski01.11.25 17:03:26

      Дело в том что с целью ускорения испытаний они производились с самолетом, где не все системы отечественные. Второй борт почти полностью (полностью ???) отечественный.

      • Нет аватара vlTepes01.11.25 18:17:09

        Это понятно. Тем не менее, предыдущий борт уже отлетал много зачетных полетов по программе сертификации.
        А тут новость предполагает, что все только начинается.
        Это не так.

  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski02.11.25 15:08:28

    Виталий Савельев: «Аэрофлот» и S7 заказали более 300 самолетов МС-21 и Ту-214

    Крупные российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Сибирь» (S7) заказали более трехсот самолетов отечественного производства — МС-21 и Ту-214, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках просветительского марафона «Знание.Наука». Об этом сообщает Прайм.

    «Аэрофлот» вот сейчас заказал нашей промышленности, у них же должен быть заказ, для кого она это делает. Так вот, он заказал 200 машин МС-21. А компания S7, они тоже крупный, наверное, один из крупных игроков, входящих в тройку лидеров, они заказали более 100 самолетов Ту-214″, — заявил Савельев.

    МС-21 — среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания импортозамещенного самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов. «Ростех» ожидает, что поставки МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году.

    Для увеличения объемов производства Ту-214 модернизируются и наращиваются производственные мощности, а также продолжается сертификация современных российских систем, которыми будут укомплектованы новые серийные машины. Первые поставки российских Ту-214 ожидаются в 2025 году.

