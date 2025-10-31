Российский авиалайнер МС-21 с отечественными системами вышел на финишную прямую — начались его сертификационные испытания. Они стартовали в июне, а для их ускорения 28 октября в Иркутске поднялся в небо второй самолет, оснащенный российскими двигателями ПД-14. Эти испытания станут основой для получения сертификата типа, который подтвердит безопасность и готовность лайнера к регулярным пассажирским перевозкам.

Сертификация — это комплексные проверки, которые проходят и в воздухе, и на земле. Всего запланировано от 220 до 230 испытательных полетов, которые должны полностью подтвердить соответствие самолета всем требованиям. Испытания идут на нескольких площадках: основная база — аэродром в Жуковском, а например, проверку противообледенительных систем проводят в Архангельске, где для этого подходящий климат.

Особое внимание уделяется полетам в сложных ситуациях. Например, испытатели проверяют, как лайнер ведет себя на взлетно-посадочной полосе, покрытой водой. «С помощью специальных резиновых бортиков создается мини-бассейн, — рассказывает летчик-испытатель ПАО «Яковлев» Олег Мутовин. По его словам, ощущения схожи с аквапланированием автомобиля, но ответственность неизмеримо выше.

Каждая система проходит детальную проверку. Например, для испытаний дренажной системы используют специальные красящие жидкости, по плотности похожие на авиационное топливо. Это позволяет убедиться, что в нештатной ситуации жидкости не попадут в двигатели или другие критичные отсеки.

Испытатели отмечают, что МС-21 — самолет с отличной управляемостью. Его называют «летучим» — он отзывчив и приятен в пилотировании. Этот результат достигнут благодаря электродистанционной системе управления. Ее алгоритмы настраивали совместно инженеры-аэродинамики, программисты и летчики-испытатели, пока реакции самолета не стали максимально точными и естественными для пилота.

В этой версии МС-21 — это среднемагистральный лайнер, оснащенный российскими системами. Среди них — двигатели, авионика, гидравлика, системы управления, электроснабжения и климат-контроль. Как пояснил главный конструктор Виталий Нарышкин, во втором опытном самолете заменили практически все системы. В системе управления теперь применяются исключительно отечественные приводы и органы управления, а также установлена российская система торможения. Кроме того, это первый лайнер с композитным крылом, полностью изготовленным из российских материалов.

Особое внимание уделено безопасности. Все ключевые системы имеют несколько независимых резервных каналов, включая электроснабжение. В некоторых случаях используется даже разное программирование, чтобы исключить единую точку отказа. Испытания проверяют, как самолет работает при потере одного или двух резервов.

Параллельно с испытаниями идет масштабная модернизация производства на Иркутском авиационном заводе. Здесь построили новый цех окончательной сборки, ангар для отработки систем, логистический центр и автоматизированные линии. Осваиваются станки для обработки титана, что ускоряет выпуск деталей.