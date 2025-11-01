В столице начал работу новый инновационный сурдологический центр, который вошел в состав Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Людвига Свержевского.

Новое медицинское учреждение объединило взрослое и детское отделения. Семиэтажное здание площадью 4,6 тысячи квадратных метров в три раза превышает общую площадь прежних помещений, в которых располагался центр до реконструкции.

Как сообщается, ранее приспособленные мощности находились в жилых домах, несмотря на то, что институт Свержевского является головным не только для Москвы, но и для всей страны.

Как сообщили в Правительсве Москвы, свыше 600 единиц новейшей техники, включая уникальный ЛОР-комбайн и КТ-томограф, позволят проводить полную диагностику и слухопротезирование в одном месте. Ключевым нововведением стали дневные стационары, которые дадут возможность отказаться от неоправданных госпитализаций и значительно сократить сроки лечения. Это особенно важно для тысяч пациентов с тугоухостью.