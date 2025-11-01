В Москве открылся современный сурдологический центр
В столице начал работу новый инновационный сурдологический центр, который вошел в состав Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Людвига Свержевского.
Новое медицинское учреждение объединило взрослое и детское отделения. Семиэтажное здание площадью 4,6 тысячи квадратных метров в три раза превышает общую площадь прежних помещений, в которых располагался центр до реконструкции.
Как сообщается, ранее приспособленные мощности находились в жилых домах, несмотря на то, что институт Свержевского является головным не только для Москвы, но и для всей страны.
Как сообщили в Правительсве Москвы, свыше 600 единиц новейшей техники, включая уникальный ЛОР-комбайн и КТ-томограф, позволят проводить полную диагностику и слухопротезирование в одном месте. Ключевым нововведением стали дневные стационары, которые дадут возможность отказаться от неоправданных госпитализаций и значительно сократить сроки лечения. Это особенно важно для тысяч пациентов с тугоухостью.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Фото с дня открытых дверей в новом комплексе детской городской клинической больницы святого Владимира.
- В нем будут работать более тысячи представителей медицинских и др...ере здравоохранения в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы.
- За первые дни III Московской недели интерьера и дизайна участники...тус важной отраслевой площадки для развития сферы интерьера и дизайна.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0