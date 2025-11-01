MAX
Великоросс Дорожное строительство

В северном районе Бурятии запустили завод по производству дорожных инертных материалов

В Муйском районе Бурятии в дополнение к асфальтобетонному заводу запущен дробильно-сортировочный комплекс на базе государственного учреждения «Дороги Бурятии».

Вместе они образуют единую производственную цепочку, необходимую для строительства новых дорог.

Дробильно-сортировочный комплекс заработал на полную мощность. Его ввод позволит обеспечить север республики высококачественными материалами и полностью покрыть потребность в инертных материалах, таких как щебень, песок и отсев, необходимых для ремонта дорог.

