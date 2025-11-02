В Волгоградской области расширили дорогу Р-228 у Дубовки
Теперь дорога Р-228 у Дубовки в Волгоградской области пропускает до 40 000 машин в сутки.
Это стало возможным благодаря капремонту участка с 643-го по 654-й км, где 7 км расширили до четырёх полос.
Он находится на пути к одному из крупнейших транспортных и экономических центров юга России — Волгограду.Работы закончили в два этапа: модернизировали 6 км в 2024 году, а остальные 5 км — в этом, с опережением сроков на год. На всём отрезке установили барьерное ограждение, в том числе осевое с противоослепляющими экранами, а ещё около 8 км линий освещения. Также обустроили семь переходно-скоростных полос. А между Пичужинским сельским поселением и Дубовкой появились три разворотные петли. В Дубовке заменили светофор, установили десять остановок с пешеходными переходами и «зеброй» в городе и за его пределами. Для маломобильных граждан предусмотрели тактильную плитку на тротуарах.
