Оператор продемонстрировал серийное производство отечественных Wi-Fi-роутеров нового, шестого поколения, которые будут поставляться его абонентам по всей стране. На предприятии обеспечен полный цикл производства — монтаж электронных компонентов, конфигурация и установка ПО, калибровка Wi-Fi и GPON, тестирование, упаковка и отгрузка потребителям.

Производственный кластер расположен в московском хай-тек парке «Ростелекома». На его площадях развернуто оборудование компании «Электра», являющейся совместным предприятием самого «Ростелекома» (51%) и НПО «Ротек» (49%).

Последнее имеет 30-летний стаж производства абонентских устройств и осуществляет их поставки всем отечественным операторам связи. Благодаря его опыту «Электре», несмотря на ее молодой возраст (существуют с 2019 года), в сотрудничестве с оператором удалось достаточно быстро разработать качественные продукты с отечественном софтом.

Среди них особое место занимают абонентские FTTB CPE и GPON ONT роутеры.

Как отмечает Наталья Щеглова, генеральный директор «Электры», благодаря тому, что производственные площади арендуются у «Ростелекома», деньги остаются у компании, что позволяет ей быть более эффективной.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома"Фото: Андрей Маркеев/ICT-Online.ru

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» отметил, что решение перейти на выпуск роутеров с поддержкой Wi-Fi 6 объясняется тем, что, во-первых, они обеспечивают скоростные характеристики, перекрывающие потребности практически 100% частных абонентов и во вторых, используемый в них стандарт WiFi 6 AX3000 обладает высокой помехозащищенностью и дальностью связи, обеспечивая значительный выигрыш по сравнению с предыдущими поколениями устройств.

Демяненко считает, что выпускаемые сегодня «Электрой» модели смогут оставаться востребованными аж в течение пяти ближайших лет.

Заявление, конечно, очень смелое, если учесть как быстро сегодня меняются технологии.

Хотя многие ходят еще с кнопочными телефонам, так что, почему бы и нет.

По словам Натальи Щегловой, генерального директора «Электры», «Ростелеком» выкупает порядка 85% производимых роутеров, что составляет в зависимости от года 65-70% от всей выручки компании.

В месяц на площадке выпускается порядка 100 тысяч единиц продукции, а при пиковой нагрузке — 150 тысяч.

Так же «Электра» выступала поставщиком отечественного оборудования для различных проектов «Ростелекома». В том числе, устройств видеонаблюдения за выборами, комплексных решений в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» и др.

Помимо абонентского оборудования и IP-камер продуктовая линейка компании включает в себя системы управления, индустриальные контроллеры и УСПД (устройства сети передачи данных), профессиональные точки доступа Wi-Fi, беспроводный ШПД, коммутаторы, смарт-модемы на технологиях LoRa, NBIOT, ZigBee, PLC G3/Prime, приставки для приема цифрового телевидения.

Кроме того у нее имеется дочернее подразделение «Электра Софт», занимающееся разработкой программного обеспечения.

А в прошлом году появилась информация, что в компании рассматривают возможность выпуска базовых станций стандарта LTE и 5G.

Так же «Электра» выпускают инфраструктурное энергетическое оборудование, включая различные виды аппаратных шкафов для других компаний.

Отдельные элементы своей продукции «Электра» использует и на собственных производственных площадках.

Шкаф производства компании «Электра», установленный в цеху по производству роутеровФото: Андрей Маркеев/ICT-Online.ru

Поточные линии, обеспечивающие непрерывность технологического процессаФото: Андрей Маркеев/ICT-Online.ru

Рассказывая об используемом оборудовании, Дмитрий Ивлев, директор производства «Электры», посетовал, что целиком поточные линии, которые перекрывали бы всю требуемую технологическую цепочку, приобрести невозможно. Поэтому приходится покупать каждый станок по отдельности.

Фото: Андрей Маркеев/ICT-Online.ru

Впрочем, это особо не мешает объединять оборудование в единую цепочку, так как оно имеет стандартную управляющую шину. Кроме того, такой подход позволяет выбирать для каждой операции самые лучшие установки, имеющиеся сегодня на рынке.

Автомат для монтажа компонентов на печатную платуФото: Андрей Маркеев/ICT-Online.ru

Все оборудование роботизировано, и способно работать полностью в автоматическом режиме. Например, отдельные компоненты, устанавливаемые на 4-слойные односторонние платы, подаются в недра оборудования со специальных ленточных бобин, похожих на магнитофонные катушки.

При этом оператор в любой момент может отследить на экране происходящие процессы и перейти на ручное управление в случае возникновения каких-либо проблем.

Установка на плату интерфейсных разъемовФото: Андрей Маркеев/ICT-Online.ru

Ручной труд используется по большей части только в случае установки на платы интерфейсных разъемов.

Контроль качества плат после установки на них комплектующихФото: Андрей Маркеев/ICT-Online.ru

На всех стадиях производственной цепочки осуществляется жесткий контроль качества.

Устройства начинают проверяться уже на уровне спаянных плат.

Тестирование готовых устройствФото: Андрей Маркеев/ICT-Online.ru

Готовые абонентские устройства так же тестируются операторами на специальных автоматических стендах.

Камера для проверки качества и регулировки радиочастиФото: Андрей Маркеев/ICT-Online.ru

Помимо проверки различных электрических параметров в цехе имеются специальные экранированные камеры, в которых осуществляется настройка радиочастотной компоненты роутеров.

Выборочное тестирование готовой продукцииФото: Андрей Маркеев/ICT-Online.ru

Кроме того, на заключительном этапе производства осуществляется выборочное тестирование полностью готовой продукции.

Дмитрий Ивлев отмечает, что благодаря предпринимаемым мерам процент отказов и возврата оборудования, производимого «Электрой», значительно ниже, чем у той, что идет по внешним поставкам.

Правда, при этом российская продукция получается на 9% дороже, чем, к примеру, китайская.

Остается добавить, что производимые «Электрой» роутеры Wi-Fi 6 Electra F30AX соответствую требованиям, предъявляемым к импортозамещаемой продукции и занесены в соответствующий реестр.

В частности, они оснащены чипом российского производства и работают на полностью отечественном ПО, разработанном «Электрой» для «Ростелекома».