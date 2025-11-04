В небе — свои: «Швабе» показал систему охоты на дроны с помощью дронов-перехватчиков
Впервые публично продемонстрирована необычная разработка — автономный комплекс, который превращает войну с беспилотниками в высокотехнологичный поединок в воздухе. Новинка от холдинга «Швабе» не стреляет по целям ракетами или снарядами. Вместо этого она выпускает собственный дрон-перехватчик, который на высокой скорости настигает и уничтожает вражеский БПЛА.
Идея системы — ответить на угрозу ее же оружием, но с искусственным интеллектом. Комплекс сам находит чужие дроны с помощью радара, оптика подтверждает цель, а электронный мозг рассчитывает перехват. После команды оператора из специального контейнера, «дронопорта», практически мгновенно вылетает свой перехватчик. Его задача — догнать и нейтрализовать угрозу в воздухе.
Ключевое преимущество системы — ее мобильность и способность вписаться в любую оборону. Весь комплекс, способный контролировать воздушное пространство, умещается в кузове стандартного грузовика. Его можно быстро перебросить в нужный район и подключить к уже существующим радарам или другим средствам ПВО, создавая плотную сеть для защиты от дронов, рассказали в Ростехе.
Пока что система не поступила в войска. Разработчики сообщают, что проводят ее финальную «доводку» на полигоне. Впереди — самое главное испытание: проверка в реальных боевых условиях, где ей предстоит столкнуться со всей сложностью современного поля боя.
