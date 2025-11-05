На гигантской стройплощадке будущего Сибирского культурно-образовательного комплекса кипит работа. Октябрь стал месяцем значительного прогресса: общая готовность объекта составила — 67%. 2330 специалистов днём и ночью приближают момент открытия комплекса.

В филиале Мариинского театра активно идёт возведение шаростержневой системы фасада, которая придаст театру его футуристический облик. В филиале Русского музея и Кузбасского центра искусств продолжается монтаж завершающего элемента фасада — декоративных панелей Unicore. Заметно изменился атриум: здесь близится к завершению установка металлоконструкций входной группы, продолжается монтаж металлоконструкций и бетонирование ресторанной зоны.

Обзор хода строительства культурно-образовательного комплекса во Владивостоке (сентябрь, 2025)

На строительной площадке культурно-образовательного комплекса во Владивостоке продолжаются работы по всем направлениям. Общая строительная готовность объекта составляет 38%, на площадке трудятся 1 551 специалист. Комплекс включает три ключевых секции — театр, институт и музей. Общая площадь зданий превышает 86 500 м².

Обзор хода строительства культурно-образовательного комплекса в Калининграде (сентябрь, 2025)

Строительство Филиала Большого театра в Калининграде набирает темп на ключевых этапах. Высокий показатель готовности объектов культурно-образовательного кластера на острове Октябрьском говорит о том, что здания не только обретают финальный облик, но и наполняются сложнейшим технологическим содержанием. Строительство комплекса уверенно движется вперед, обещая стать одним из самых технологичных театральных и музейных комплексов России с собственной мощной производственной базой.