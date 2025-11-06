На тракторном заводе «Ростсельмаш» начала работать большая окрасочная линия. Производительность нового комплекса позволяет окрашивать более одного тракторного машинокомплекта в час, что полностью обеспечивает потребности завода.

Раньше для этих целей приходилось задействовать мощности комбайновой площадки, что создавало излишнюю нагрузку и усложняло логистику. Теперь тракторное производство стало более самостоятельным и эффективным.

Линия занимает площадь 8,6 тысяч квадратных метров и охватывает все этапы работы — от подготовки деталей до финишного окрашивания. Для подготовки поверхности используется травление, обезжиривание и фосфатирование. Краска наносится электростатическим методом, который обеспечивает равномерное покрытие и сокращает расход материалов.

Большинство процессов автоматизированы: конвейер, приготовление лакокрасочных материалов, системы фильтрации и дожига газов. Комплекс также включает собственную лабораторию, печь для обжига оснастки и моечную камеру высокого давления.

Важной частью проекта стали локальные очистные сооружения. Они обслуживают обе окрасочные линии предприятия. Современные системы фильтрации очищают воду до состояния, пригодного для сброса в канализацию, а отходы преобразуются в сухое твердое вещество.

Запуск линии также позволил создать более 70 новых рабочих мест. Над проектом, от проектирования до пусконаладки, работали специалисты компании.