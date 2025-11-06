Полиция Непала построила собственный коммуникационный хаб, в основе которого — TrueConf Server. Это обеспечило необходимую автономность и безопасность связи: теперь все конференции, чаты, рабочие файлы, аудио- и видеозвонки проходят в едином цифровом пространстве под полным контролем ведомства.

Полиция Непала насчитывает около 80 тысяч сотрудников и более 2,5 тысяч подразделений по всей стране. Раньше, для координации и рабочего общения полиция использовала BigBlueButton, а для внешних коммуникаций — Skype. Однако, из-за ужесточения требований к безопасности и планов по цифровизации общения, ведомство приняло решение отказаться от прежних продуктов и запустить собственный хаб.

Выбор пал на систему TrueConf Server, которую развернули в ЦОД полиции, чтобы локально обрабатывать и хранить конфиденциальные данные ведомства. Сегодня на базе этого решения полицейские проводят видеоконференции, звонки и общаются в защищённом мессенджере с любого устройства и из любой точки страны.

Ведомству удалось наладить оперативную координацию сотрудников, быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации, проводить брифинги и рабочие встречи. Офицеры регулярно проводят как внутренние совещания, так и публичные конференции с участием сотрудников из внешних ведомств. Также Полицейская академия активно применяет платформу в образовательной сфере, организуя дистанционные курсы для своих сотрудников.

«Гарантированная надежность Труконф изменила порядок взаимодействия сотрудников полиции Непала, обеспечив бесперебойную связь даже во время совещаний национального масштаба. Платформа способствует более эффективному взаимодействию и улучшению коммуникации между всеми сотрудниками ведомства», — отметил Сантош Ситаула, представитель Connepsys Pvt Ltd, партнёра Труконф по интеграциям в сфере ВКС-решений.