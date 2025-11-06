Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), запустил в промышленную эксплуатацию пресс для правки бурильных труб. Модернизация позволяет проводить оперативную подготовку к последующему производству бурильных труб благодаря усовершенствованию технологии их изготовления.

Новый правильный пресс исправляет возможные деформации бурильных труб, в том числе, их кривизну, что полностью исключает появление брака в ходе приварки к данным трубам бурильных замков. Интеграция оборудования в производственную цепочку выполнена силами проектно-конструкторского отдела ТАГМЕТа, включая проектирование механизации загрузки и выгрузки труб на обработку, а также обеспечение электричеством.

Ранее на ТАГМЕТе ввели в эксплуатацию новый участок фосфатации муфт, который позволяет вдвое — до 1 тыс. штук в смену — увеличить объемы выпуска муфт с износостойким антифрикционным покрытием, повышающее устойчивость деталей трубопроводов к работе в агрессивных средах.

«Модернизация процесса создания бурильных труб с приваренными замками — часть инвестиционной программы ТМК. Данные улучшения призваны обеспечить высокое качество стальных труб, использующихся в нефтегазовой промышленности в условиях пониженных температур и в средах, содержащих сероводород. Ввод в эксплуатацию нового правильного пресса продолжает последовательную модернизацию отделочной части трубопрокатного производства ТАГМЕТа, что поддержит статус нашего предприятия как надежного поставщика трубной продукции», — сказал управляющий директор ТАГМЕТа Виктор Новиков.