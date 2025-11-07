Ивановская компания «АртФасад» начала выпуск металлоконструкций для домов
В Ивановской области компания «АртФасад» развивает новое направление бизнеса. Предприятие начало выпускать металлоконструкции для индивидуального жилищного строительства.
«АртФасад» работает на рынке металлообработки несколько лет. В компании трудятся более 30 человек — инженеры, проектировщики и производственные рабочие. Предприятие оснащено современным оборудованием. В цехах установлены лазерные и фрезерные станки, есть сварочное оборудование и камера порошковой покраски.
Три года компания является поставщиком модульных балконов для одного из крупнейших застройщиков России. Также предприятие выполняло заказы для торгового центра в Москве и отеля в Иванове. Сейчас компания строит новый производственный корпус. Это позволит увеличить мощности и расширить выпуск продукции.
Новое направление — изделия для частных домов. Компания выпускает автомобильные навесы, беседки, летние кухни и другие малые архитектурные формы.
Генеральный директор компании Андрей Павлов в этом году вошел в число 200 лучших молодых промышленников России.
