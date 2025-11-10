Ход строительства нового корпуса Челябинской областной детской клинической больницы
В Челябинске кипит работа на площадке строительства нового корпуса областной детской клинической больницы, который станет крупнейшим во всём Уральском федеральном округе. Уже проделан большой объём работ.
Площадь нового корпуса составит почти 56 тысяч квадратных метров. В шестиэтажном здании, которое построят по уникальному, разработанному специально для ЧОДКБ проекту, предусмотрено 300 койко-мест, в том числе 230 — для маленьких пациентов хирургических отделений и 70 — для детской онкогематологии.
В хирургическом корпусе оборудуют 16 современных операционных, отделения реанимации, интенсивной терапии и скорой медицинской помощи. Здесь начнут развивать новые направления, в том числе хирургическое восстановление слуха с помощью имплантации, трансплантация органов (почки, печени, легких) и костного мозга — сейчас за подобной помощью южноуральцы ездят в федеральные центры.
Проект корпуса:
