На Казаньоргсинтезе произвели 10 млн тонн полиэтилена низкой плотности
По объему производства полиэтилена низкой плотности «Казаньоргсинтез» занимает второе место в стране.Первые гранулы этого вида полимеров получили на предприятии 31 декабря 1965 года — за это время производство прошло несколько этапов модернизации и обновления. Сегодня на предприятии выпускают 21 марку ПЭНП. Из них производят пленки и пленочные изделия, предназначенные для упаковывания пищевых продуктов и лекарственных средств, а также материалы для наложения изоляции и защитных покровов проводов и кабелей, материалы для ламинирования, сельскохозяйственную и техническую пленку, изоляционные материалы и прокладки для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и другие продукты.
-Базовые полимеры — это ценное сырье для различных отраслей промышленности, которое способствует выпуску новых товаров и повышению уровня жизни населения, это основа для развития малого и среднего бизнеса в Татарстане, — сказал замминистра промышленности и торговли Татарстана Дмитрий Гуськов. — Каждая тысячная тонна высококачественного полиэтилена, произведенная на предприятии — это порядка 20 миллионов рублей налоговых отчислений и добавленной стоимости в смежных отраслях. Это подтверждает стратегическую важность «Казаньоргсинтеза» как ключевого поставщика сырья для экономики Татарстана и всей страны.
