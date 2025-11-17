В Петербурге запустили новую линию по производству высокопрочного ламината (HPL)
В Санкт-Петербурге запустили новую линию по производству высокопрочного ламината (HPL). Этот материал используют для создания внутренней отделки помещений и транспортных средств, изготовления мебели, деталей интерьера, а также в производстве уличной мебели и малых архитектурных форм.
Запуск новой линии позволит оптимизировать логистику и сделать конечную продукцию более доступной для потребителей.
На данный момент уже завершен подготовительный этап модернизации, инвестиции в которую составили более 500 миллионов рублей. Следующим шагом станет запуск в 2026 году нового 18-этажнjuj пресса стоимостью около 1 миллиарда рублей.
Общий объем инвестиций в проект составит 1,5 млрд руб.
Предприятие «Завод Слоистых Пластиков» (марка Sloplast) эксплуатирует две площадки: в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. Продукты компании выдержали множество испытаний и подтвердили как долговечность, так и пожарную и экологическую безопасность.
В настоящее время годовой объем производства HPL-панелей на предприятии составляет порядка 3 млн кв. м. К окончанию инвестпроекта, которое запланировано на начало 2027 г., объем выпуска готовой продукции увеличится до 4,5 млн кв.
Использование современных материалов позволит сократить расходы на эксплуатацию в 1,5-2 раза и даст большую экономию в будущем.
За 80 лет истории предприятие выросло от производства листового материала до реализации комплекса задач под ключ. И теперь закрывает потребности архитектурных и градостроительных проектов любой сложности.
