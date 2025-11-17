На производственной площадке ООО «Ржевкирпич» запущена новая линия завода строительных конструкций «Стройэлемент» по изготовлению сэндвич-панелей. Благодаря реализации инвестиционного проекта создано более 25 новых рабочих мест, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием.

Реализация нового инвестпроекта на ООО «Ржевкирпич» началась весной 2024 года. Его итогом стал ввод производства мощностью около 2 тыс. панелей в смену. Продукция — стеновые, кровельные и акустические сэндвич-панели применяются в строительстве каркасно-панельных, модульных и блочно-модульных быстровозводимых зданий и сооружений.

Производственная линия размещена на площади цеха более 5 тыс. квадратных метров. На полностью автоматизированном оборудовании изготавливаются панели толщиной от 50 до 300 мм, длиной до 13,5 м, шириной 1 и 1,2 м с утеплителем из негорючей минеральной ваты.

В рамках инвестиционного проекта на предприятии также завершено благоустройство площадки для хранения материалов и отгрузки готовой продукции.

ООО «Ржевкирпич», одно из старейших предприятий города Ржева, входит в состав ООО «Опытный завод строительных конструкций» (ОЗСК). Компания специализируется на производстве быстровозводимых модульных зданий для строительства малоэтажных объектов различного назначения, включая жилые, социально-бытовые, торговые и промышленные комплексы.