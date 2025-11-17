MAX
В Москве открылась новая школа

Новая школа на 1 100 мест появилась на улице Никитина.

В здании обустроили учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, IT-полигон, спортивные и гимнастический залы, где ученики могут в том числе заниматься хореографией и скалолазанием. На территории школы сделали стадион с футбольным полем, площадку для игры в волейбол и баскетбол, беговой круг и трек.

Источник: vk.com

