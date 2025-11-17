В Армавире освоили производство самоходных гидравлических платформ
Армавирский завод тяжелого весостроения «Весоизмеритель» разработал самоходную платформу для сбора фруктов в садах, которая должна стать альтернативой импортным моделям.
«Весоизмеритель», известный производством автомобильных и складских весов, а также навесным оборудованием для сельхозтехники. Теперь он освоил производство электрических самоходных гидравлических платформ.
Его новая платформа «Урожай» предназначена для уборки фруктов в садах. Ее конструкцию разработали специалисты завода. Заявляется, что самоходный аппарат изготавливается из высококачественных материалов, что обеспечивает его надежность и долговечность.
Регулируемая высота изделия позволяет собирать плоды с фруктовых деревьев высотой от 1 до 2,5 м. Кроме того, платформа способна перевозить груз весом до 2,4 т, значительно уменьшая потребность в ручном труде и ускоряя процесс сбора урожая, уточняется в релизе.
«На сегодняшний день „Весоизмеритель“ — единственное в России предприятие, которое выпускает подобную технику», — пишет армавирская администрация.
