«РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех разработала роботизированный комплекс для автоматизации работы с тигельным прессом в полиграфии. Решение обеспечивает стабильность и устойчивость процессов, а также повышает производительность труда. Разработка внедрена на производственном участке «Щербинской типографии».

Роботизированный комплекс разработан в составе линейки «Кибермодуль», предназначенной для автоматизации производственных процессов на промышленных предприятиях. Его особенность — механизм захвата и переноса заготовок и изделий различных форм и размеров. Решение автоматизирует подачу переплетного, одно- и многослойного картона и гофрокартона на тигельный пресс и выгружает уже готовую продукцию. Система работает в постоянном такте, что обеспечивает стабильную производительность на протяжении всей работы. Программное обеспечение и логика управления решением имеют полную технологическую автономность.

В основе разработки — модульная конструкция. Такой подход з\начительно сокращает сроки проектирования и сборки. Если раньше создание и монтаж подобного комплекса занимали до полутора месяцев, то теперь полный цикл установки можно выполнить всего за два дня. При этом модули многоразовые: их можно разбирать, адаптировать под новые задачи и использовать повторно, что делает систему экономически эффективной и удобной в эксплуатации.

Роботизированный комплекс не требует крепления к полу и может быть легко транспортирован внутри производственного цеха, что особенно важно для предприятий с ограниченным пространством и динамичной конфигурацией линий.

Оператор получает возможность обслуживать несколько комплексов одновременно, увеличивая общий объем выпускаемой продукции без увеличения численности персонала.

«Серия „Кибермодуль“ — это фундаментальная инженерная концепция. Все наши роботизированные комплексы имеют модульную платформу, на основе которой можно выстраивать гибкую и независимую экосистему автоматизации производства. Так, благодаря модульной архитектуре решение для полиграфии можно адаптировать под производственные нужды различных сегментов промышленности, включая металло- и деревообработку», — отметил генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин.

«РТ-Техприемка» последовательно формирует новую линейку робототехнических комплексов «Кибермодуль». Уже созданы решения для сварки, 3D-сканирования и обслуживания станков с ЧПУ. Разработки позволяют значительно повысить качество продукции, снизить уровень производственного брака, уменьшить объем ручных операций и увеличить выпуск изделий.