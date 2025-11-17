КМК завод наладил серийное производство тележек Schoollbox для зарядки и хранения ноутбуков. Новые решения позволяют безопасно хранить, заряжать и транспортировать до 30 ноутбуков одновременно, что особенно актуально для образовательных учреждений, офисов, конференц-залов и мобильных рабочих пространств.​

Тележки оснащены металлическим корпусом с порошковым покрытием, обеспечивающим защиту от повреждений, и съемными сетчатыми перегородками для оптимальной организации внутреннего пространства. В верхней части каждой полки предусмотрены кабель-каналы для аккуратной укладки и фиксации проводов зарядных устройств.​

Ключевая особенность Schoollbox — встроенный контроллер управления зарядкой в автоматическом режиме, который разделяет розетки на три группы и обеспечивает два режима зарядки: полный (до 5 часов) и быструю подзарядку (30 минут).

Контроллер также отслеживает ток потребления, защищает от перенапряжения, короткого замыкания и утечки тока, а при превышении безопасного порога в 12А автоматически отключает питание.​

Для удобства перемещения тележки оснащены поворотными колесами с двумя стопорами, а для дополнительной безопасности предусмотрены ригельные замки и функция сейфа. В комплектацию входит пластиковая крышка с ячейками для мелких предметов.​

Тележки Schoollbox позволяют оперативно развернуть мобильный компьютерный класс в любом месте, обеспечивая надежную работу техники и безопасность пользователей.