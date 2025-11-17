Тележки Schoollbox для зарядки и хранения ноутбуков производства КМК завод
КМК завод наладил серийное производство тележек Schoollbox для зарядки и хранения ноутбуков. Новые решения позволяют безопасно хранить, заряжать и транспортировать до 30 ноутбуков одновременно, что особенно актуально для образовательных учреждений, офисов, конференц-залов и мобильных рабочих пространств.
Тележки оснащены металлическим корпусом с порошковым покрытием, обеспечивающим защиту от повреждений, и съемными сетчатыми перегородками для оптимальной организации внутреннего пространства. В верхней части каждой полки предусмотрены кабель-каналы для аккуратной укладки и фиксации проводов зарядных устройств.
Ключевая особенность Schoollbox — встроенный контроллер управления зарядкой в автоматическом режиме, который разделяет розетки на три группы и обеспечивает два режима зарядки: полный (до 5 часов) и быструю подзарядку (30 минут).
Контроллер также отслеживает ток потребления, защищает от перенапряжения, короткого замыкания и утечки тока, а при превышении безопасного порога в 12А автоматически отключает питание.
Для удобства перемещения тележки оснащены поворотными колесами с двумя стопорами, а для дополнительной безопасности предусмотрены ригельные замки и функция сейфа. В комплектацию входит пластиковая крышка с ячейками для мелких предметов.
Тележки Schoollbox позволяют оперативно развернуть мобильный компьютерный класс в любом месте, обеспечивая надежную работу техники и безопасность пользователей.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- На этой рабочей неделе ГТЛК передала в лизинг для городских перев...Д) на 2024 год и инвестпроекта с использованием средств ФНБ.
- ГК «СОЮЗСНАБ» создает в Калужской области производство буд...адки холдинга — «Зеленые линии — Калуга».
- В 2023 году Калужский завод электронных изделий АО «Автоэле...лей руля, поставляемых на конвейер автогиганта увеличился на 30%.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0