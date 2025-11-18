Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 продемонстрировала ВК-650 В для легких вертолетов и малоразмерные двигатели для беспилотников различного типа.

▶️Авиадвигатель ВК-650В — полностью российская силовая установка, созданная ОДК с применением современных технологий и передовых материалов. Разработка получила в России сертификат типа в декабре 2024 года. Уже стартовали летные испытания ВК-650 В в составе «Ансата»: в сентябре силовые установки подняли в воздух легкий многоцелевой вертолет в импортозамещенной версии, созданной холдингом «Вертолеты России».

▶️На Dubai Airshow впервые представлены малоразмерные турбореактивные двигатели в классе мощности от 40 до 150 кгс и турбогенератор RH50. Преимущества российских малоразмерных двигателей — высокая топливная эффективность, простая в эксплуатации система смазки и низкая по сравнению с аналогами масса. ▶️Турбогенератор RH50 работает на керосине и преобразовывает энергию горючего при сгорании в энергию вращения турбины с последующей выработкой электрического тока в стартер-генераторе. Эти разработки устанавливаются на российские БПЛА различной компоновки и планеры и могут применяться в перспективных летательных аппаратах.

«Двигатели ВК-650 В востребованы в самом массовом сегменте рынка — для легких одно- и двухдвигательных вертолетов класса 2-4 тонны. ВК-650 В был разработан в короткие сроки и готов к серийному производству. Двигатели уже подтвердили надежную работу в составе вертолета „Ансат“. Уверен, что в будущем наша новая силовая установка заменит иностранные аналоги на всех вертолетах, для которых предназначены. Кроме того, ВК-650 В рассматривается в качестве силовой установки для перспективных вертолетов и БПЛА, в том числе для зарубежных», — отметил генеральный директор ОДК Александр Грачев. ▶️Новый двигатель обладает высокими удельными характеристиками — низким расходом топлива и высоким ресурсом основных деталей, что позволяет его эксплуатировать длительное время без ремонта. Новинка оснащена современной цифровой системой автоматического регулирования, имеет мощность на взлетном режиме 650 л.с., на чрезвычайном — до 750 л.с.▶️Специалисты ОДК также создали на базе ВК-650 В гибридную силовую установку и турбогенератор. ГСУ мощностью 500 кВт совмещает газотурбинный и электрический моторы и может применяться в транспортных беспилотниках, аэротакси и самолетах вертикального и сверхкороткого взлета и посадки. Турбогенератор мощностью 400 кВт планируется применять в составе гибридных летательных аппаратов.

