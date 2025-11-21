MAX
Мобильные станции для вакуумного формования композитов

В рамках политики импортозамещения ГК «Автоматизация Производства Групп — Современные Машиностроительные Технологии» (далее ГК «АПГРУПП-СМТ») разработала собственную линейку оборудования для нужд малого, среднего и крупного бизнеса в сфере композитов, а именно мобильные станции для вакуумных процессов формования.

Принимая во внимание нарастающий интерес к вакуумной инфузии и формованию с применением вакуумных мешков, компания планирует выйти на рынки СНГ и стран Балтийского региона.

Производство находится в г. Санкт-Петербург (Россия), отвечает всем отечественным и международным требованиям, предъявляемым к оборудованию подобного класса, и способно конкурировать с зарубежными аналогами.

Вакуумная станция VIRTM 1-18/1 или 1-28/1

Вакуумная станция VIRTM 1-18/1 или 1-28/1 представляет собой мобильную вакуумную систему, состоящую из одного насоса и одной ловушки для смолы. Система крепится на прочной, но легковесной мобильной платформе. Нижний уровень платформы используется для расположения вакуумного насоса, производительностью 18 или 28 м3/ч при питании 230 В/50 Гц. Ловушка устанавливается на верхний уровень.

Ловушка закреплена на платформе с помощью удобных стяжек, что позволяет легко снимать или закреплять ее. Максимальный объем улавливания смолы составляет 10 литров.

Достоинства и преимущества:

  • Распределительный блок закреплен на корпусе установки, а не на ловушке (что позволяет использовать ловушку удаленно от установки или в случае с несколькими ловушками одновременно)
  • Все элементы управления выведены на единую панель, что обеспечивает удобство в работе. Установка удобна как в эксплуатации, так и в обслуживании: обеспечен доступ ко всем сменным элементам
  • При замене внутренней емкости крышку достаточно отстегнуть в одном месте и откинуть — просто и удобно.
  • Увеличено сечение резиновых колец в быстроразъемных соединениях, так как с кольцами сечением 2,5 мм приходится прикладывать большие усилия для затяжки трубок.
© carbonstudio.ru

Источник: carbonstudio.ru

