Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны новую партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2. Машины уже отправились к местам постоянного базирования после успешного прохождения всех испытаний.

По словам представителей Ростеха, Су-30СМ2 считается одним из лучших самолетов в своем классе. Истребитель получил мощную РЛС, позволяющую обнаруживать цели на больших дистанциях с высокой точностью, что значительно облегчает работу экипажа. Современная система радиоэлектронной борьбы обеспечивает эффективное противодействие средствам поражения противника.

Особенностью Су-30СМ2 стала возможность применения практически всех актуальных видов авиационного вооружения, включая средства большой дальности. Как подтвердил боевой опыт, самолеты этого типа способны уничтожать как воздушные, так и наземные цели — на их счету уже сотни пораженных объектов, включая установки «Пэтриот».

Летчики морской авиации ВМФ, осуществлявшие приемку новых машин, отмечают, что сверхманевренные многоцелевые истребители Су-30СМ2 остаются одними из самых современных боевых самолетов в Вооруженных силах России и используются для защиты рубежей страны по всему периметру границ.