Российская компания «ГТ Энерго» единственная в мире запустила турбину без вибраций и трения
Силовая установка ГТ-009М работает без единой капли масла
Компания «ГТ Энерго» единственная в мире внедрила в силовую генерацию систему магнитных подвесов. О её работе рассказал глава управления энергоснабжения Илья Козлов.
Такая система применяется в газоперекачке, но конкретно в силовой энергетике аналогов в мире просто нет. Речь идёт про турбину ГТ-009М.
В наших турбинах полностью отсутствует масло, турбина находится в зоне магнитного поля. Она висит и крутится в левитации, что исключает любое трение и вибрацию. Это обеспечивает повышенный жизненный ресурс оборудования.Илья Козлов, начальник управления энергоснабжения АО «ГТ Энерго»
Напомним, ГТ-009М(МЭ) — стационарная газовая турбина мощностью 9 МВт. Тепловая мощность — около 11 Гкал/ч. КПД в простом цикле — около 35%, с выработкой тепла — до 85%.
Схема турбины ГТ-009М Источник изображения АО «ГТ Энерго»
Турбина также использует тепло выхлопных газов для подогрева воздуха, который поступает в камеру сгорания, что существенно экономит топливо.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0