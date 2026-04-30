Силовая установка ГТ-009М работает без единой капли масла

Компания «ГТ Энерго» единственная в мире внедрила в силовую генерацию систему магнитных подвесов. О её работе рассказал глава управления энергоснабжения Илья Козлов.

Такая система применяется в газоперекачке, но конкретно в силовой энергетике аналогов в мире просто нет. Речь идёт про турбину ГТ-009М.

В наших турбинах полностью отсутствует масло, турбина находится в зоне магнитного поля. Она висит и крутится в левитации, что исключает любое трение и вибрацию. Это обеспечивает повышенный жизненный ресурс оборудования. Илья Козлов, начальник управления энергоснабжения АО «ГТ Энерго»

Напомним, ГТ-009М(МЭ) — стационарная газовая турбина мощностью 9 МВт. Тепловая мощность — около 11 Гкал/ч. КПД в простом цикле — около 35%, с выработкой тепла — до 85%.

Схема турбины ГТ-009М Источник изображения АО «ГТ Энерго»

Турбина также использует тепло выхлопных газов для подогрева воздуха, который поступает в камеру сгорания, что существенно экономит топливо.