Планируемый срок открытия первой очереди автомагистрали «Центральная» — 30 ноября 2025 года.

За прошедший период строителям удалось возвести 14 километров дороги шириной в 4-6 полос движения с дублерами для заезда в дачные поселки и многоуровневой развязкой на пересечении с железной дорогой.

Проект магистрали «Центральная» имеет почти вековую историю — первые градостроительные планы с этой транспортной артерией датируются 1937 годом. К практической реализации масштабного проекта приступили только в начале 2023 года.

Наиболее сложными элементами первого этапа стали перекладка железнодорожных путей и строительство двух путепроводов. По информации Министерства строительства Самарской области, параллельно с основной дорогой создавалась полноценная инфраструктура для пешеходов и велосипедистов. Общая стоимость первого этапа строительства составила 28,5 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов.А строительство Южного железнодорожного обхода Самары оценили в 50 млрд рублей.