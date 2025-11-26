25 ноября в 16:45 с космодрома Плесецк в небо над Архангельской областью взмыла ракета-носитель «Ангара-1.2». Пуск прошел в штатном режиме, и ракета легкого класса успешно вывела на расчетную орбиту космические аппараты для нужд Минобороны России.

Сразу после старта управление полетом взяли на себя наземные службы Главного испытательного космического центра. Специалисты сопровождали ракету на всех этапах, рассказали в Госкорпорации Роскосмос.

В запланированное время полезная нагрузка — космические аппараты — была доставлена на целевые орбиты. Сейчас управление ими перешло к подразделениям космических войск. Связь со спутниками устойчивая, телеметрия поступает без сбоев, а все бортовые системы работают в нормальном режиме.