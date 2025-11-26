MAX
В селе Кизильское Челябинской области открыли новый современный спорткомплекс

© minsport.gov74.ru

В Кизильском муниципальном округе состоялось торжественное открытие нового физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом.

Строительство современного спортивного объекта велось в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». Новый комплекс станет центром притяжения для любителей спорта всех возрастов.

В просторных залах созданы все условия для тренировок и соревнований по волейболу, баскетболу и мини-футболу. Особое внимание уделено занятиям с детьми до 10 лет — для юных спортсменов оборудованы специальные площадки с учетом возрастных особенностей.

Инфраструктура комплекса включает современные спортивные залы, удобные раздевалки, административные помещения, благоустроенную территорию.

Одновременно заниматься в комплексе смогут более 150 человек. Новый ФОК станет важным шагом в развитии массового спорта в Кизильском районе и поможет воспитывать новых чемпионов.

Источник: minsport.gov74.ru

