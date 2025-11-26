Российский производитель принтеров, МФУ и ПО «Катюша » запустил серийное производство первого внешнего (корпусного) считывателя бесконтактных карт доступа СК324. Его главное преимущество -интеграция в уже существующий парк техники заказчиков. Получена соответствующая запись в Реестре российской промышленной продукции .

Ключевые компоненты считывателя производятся в России с применением современных технологических процессов. На системной плате выполняется лазерная маркировка и трафаретная печать, затем — автоматический монтаж компонентов. Каждый этап сопровождается проверками: от оптической инспекции паяльной пасты до контроля качества монтажа и паяных соединений. Узлы также проходят рентген‑контроль и внутрисхемное тестирование. При этом помимо системной платы отечественный текстолит используется в платах USB-хаба и держателя USB-разъема.

Корпус устройства, а также стекло и антенна производятся единым методом — литьём под давлением на термопластавтомате. На стекло наносятся покрытие методом УФ-печати, светорассеивающая и защитная плёнки. При изготовлении антенны после формирования основания выполняется намотка медного провода и лужение выводных концов. Как и в случае с платами, каждый этап сопровождается строгим контролем качества.

Новый электронный модуль получил 140 баллов за локализацию из 130 необходимых, что подчеркивает последовательность компании в освоении технологических операций на территории России.

«Внешний считыватель обеспечивает безопасную печать за счёт интеграции российского ПО „Смарт Принт“ с печатной техникой заказчика. Все функции ПО, включая авторизацию пользователей через физические карты доступа, способствуют защите конфиденциальных данных. Считыватель быстро устанавливается в существующие устройства: достаточно подключить его к USB‑порту. При этом СК324 не блокирует порт — в корпусе считывателя предусмотрен аналогичный разъём», — отметил генеральный директор компании «Катюша» Максим Виноградов.

Использование считывателя СК324 для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) обеспечивает ускоренный переход на отечественные ИТ-решения. Это соответствует требованиям Указа Президента России по обеспечению безопасности и технологической независимости КИИ.

Разработка и внедрение новых модулей с использованием отечественного текстолита являются частью долгосрочной стратегии компании, направленной на повышение уровня локализации. В дальнейшем это позволит продукции «Катюша» соответствовать более строгим требованиям со стороны государства для признания техники российской.