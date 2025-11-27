Как сообщила 26 ноября пресс-служба министерства труда, занятости и социальной защиты Коми, в новом здании разместилось отделение социальной реабилитации несовершеннолетних комплексного центра социальной защиты населения Усть-Куломского района. Ранее отделение работало в поселке Кебанъель в ветхом деревянном строении 1959 года и могло принимать одновременно только 10 детей. Новое здание рассчитано на 15 мест.

Здесь есть приемно-карантинное отделение, оборудованное отдельным входом, смотровой, двумя палатами-изоляторами, буфетом, санузлами и душевой. Есть медицинский и процедурный кабинеты, кабинеты врача и медсестры. Для оказания социально-психологических услуг предусмотрен кабинет психолога, сенсорная комната с тактильными дорожками, сухим бассейном, музыкальными инструментами, аромалампами, воздушно-пузырьковыми панелями и другим оборудованием.

В новом здании созданы комфортные условия для учебных занятий и досуга воспитанников. На территории отделения оборудована современная детская и спортивная площадки. Жить дети теперь будут в больших и светлых комнатах с отдельными санузлами и душевыми — все с учетом возраста и пола детей. И конечно, питание, оно в отделение шестиразовое, принимать пищу ребята будут в большой столовой, а готовить для них повара будут на современной хорошо оборудованной кухне. Безусловно, новые условия позволят предоставлять социальные услуги более высокого качества.

Социальная реабилитация в отделении включает в себя комплекс медицинских, психологических, педагогических и бытовых услуг. При помещении ребенка в отделение одновременно проводится работа с его родными. За каждой семьей закрепляется куратор, проводится работа по индивидуальной программе социальной реабилитации семьи, совершаются ежемесячные патронажные выходы по месту жительства семьи. В результате поведенной работы 90% несовершеннолетних возвращаются в родные семьи.

В новое отделение в Усть-Куломе будут приниматься нуждающиеся в реабилитации дети из близлежащих районов. В этом случае реабилитационные мероприятия с родителями будут проводиться по месту их жительства. А для сохранения семейных отношений ребенка с родителями для них будет организовано беспрепятственное общение по телефону и видеосвязи, заявили в Минтруда.

Строительство центра началось осенью 2023 года. Об этом проекте говорили несколько лет — проектирование началось еще в 2021-м, достроить здание собирались в 2024-м. Была проблема — по данным Минстроя Коми, территория стройплощадки частично оказалась на земле, находящийся в федеральной собственности. После начала работ пришлось смещать пятно застройки, корректировать проектно-сметную документацию и заново проходить госэкспертизу.

https://mintrud...ter/news/77371/