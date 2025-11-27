Корабль «Союз МС-28» с российско-американским экипажем пристыковался к МКС
Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-28» с российско-американским экипажем долетел до Международной космической станции (МКС) и пристыковался к модулю «Рассвет».
Полет прошел по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения.
На борту корабля космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уилльямс.
Ракета «Союз-2.1а» стартовала в 12:17 в четверг с 31-й площадки космодрома Байконур.
Согласно плану, экипаж пробудет на орбите 242 суток. В ходе экспедиции планируется совершить два выхода в открытый космос по российской программе.
Астронавт Уилльямс прибыл на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США.
В июле 2022 года в рамках программы МКС «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях «Союз МС».
