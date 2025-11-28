В посёлке Ишеевка Ульяновского района открыли движение по отремонтированному мосту через реку Свиягу
Работы проведены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Искусственное сооружение было построено хозяйственным способом в 1983 году. За это время объект обветшал, на нем появились существенные дефекты, угрожающие безопасному движению транспорта и пешеходов. К тому же, мост являлся низководным и регулярно подтапливался в период прохождения весеннего паводка и половодья. В это время транспортное сообщение между рабочим поселком Ишеевка и деревней Салмановка прерывалось.
В 2025 году проведен капитальный ремонт моста с подходами. Выполнено устройство свайного поля с ростверками опор, столбов промежуточных опор с диафрагмами, капителями, ригелями, подферменников с резиновыми-опорными частями, а также мостового полотна, сопряжения и подходов, уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также для повышения безопасности движения установлено композитное перильное и оцинкованное барьерное ограждение, дорожные знаки, нанесена горизонтальная разметка.
По итогам проведения работ мост соответствует всем современным параметрам.
