Теперь пациенты из Сибири и Урала, включая ветеранов СВО, смогут проходить комплексную реабилитацию рядом с домом.

Центр площадью 1200 м² оснащен современным оборудованием. Здесь есть протезные мастерские, врачебные кабинеты и тренажерные залы. Пациентам предлагают полный цикл восстановления: от диагностики и изготовления индивидуальных протезов до психологической помощи и лечебной физкультуры.

Как рассказали в Ростехе, мощности центра позволяют производить до 700 высокотехнологичных протезов в год, включая спортивные модели. Эти изделия отличаются прочностью и позволяют вести активный образ жизни. Для работы центра подготовлены специалисты по специальным образовательным программам.

Новый центр в Омске стал частью федеральной программы по созданию сети реабилитационных учреждений по всей стране. Аналогичные центры уже работают в нескольких городах России, а до 2027 года планируется открыть еще больше таких филиалов.

«Открытие Центра протезирования в Омске — результат системной и масштабной работы, которая ведется по всей стране по поручению Президента России для обеспечения комплексной реабилитации участников СВО. Это наш долг перед защитниками страны и одно из приоритетных направлений деятельности Ростеха. Филиалы ЦИТО позволят бойцам с тяжелыми ранениями проходить реабилитацию в своем родном городе и даже заниматься спортом. По нашим данным, более 70% пациентов ЦИТО из числа военнослужащих после протезирования и курса реабилитации включают спорт в свою повседневную жизнь. Они участвуют в соревнованиях, занимают призовые места и достигают новых побед благодаря высокотехнологичным протезам», — подчеркнул генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

С 2022 года пациенты по всей России получили около 7000 протезов, более 30% из которых — современные биоэлектрические модели с микропроцессорным управлением.