Центр сборочного производства легкой вездеходной техники открылся в Хакасии
28 ноября в Усть-Абаканском районе открыто обособленное подразделение «Центр технической поддержки Хакасия» по сборке, ремонту и сервисному обслуживанию вездеходной техники. В перспективе здесь будет налажено производство квадроциклов, трициклов, снегоболотоходов и багги.
Производственные площади и цеха оснащены современным оборудованием для сборки и испытаний. Эти машины предназначены для геологоразведки, энергетики, спасательных операций и выполнения задач в зоне специальной военной операции.
Инвестиционный проект уже привлёк почти 100 млн рублей; до конца 2028 года общий объём вложений планируется увеличить до 300 млн руб. В числе приоритетных задач — адаптация перспективных моделей к местному климату, расширение линейки за счёт снегоходов, формирование пула квалифицированных специалистов, запуск крупноузловой сборки и повышение доли локальных комплектующих.
