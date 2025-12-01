Началась проходка левого перегонного тоннеля на участке между станциями «Остров мечты» и «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии метро.

Тоннелепроходческому комплексу «Эсмина» предстоит пройти 1,68 километра на глубине 29 метров. Правый тоннель начали строить летом — его ведет комплекс «Елена». Работы в обоих тоннелях завершим в 2026 году. На Бирюлевской линии сейчас возводим три станции: «ЗИЛ», «Остров мечты» и «Кленовый бульвар». Строительство идет по графику.

Бирюлевский радиус станет седьмой новой линией метро, построенной в Москве после 2014 года. Долгожданное метро впервые появится в районах Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, где к 2030-му будут проживать около 260 тысяч человек.

Первые проекты метростроения в Бирюлеве создали еще в начале 1970-х годов, когда после присоединения территории в 1960-м здесь развернулось массовое жилищное строительство. Позднее линия была включена в генплан Москвы 2010 года.

В 2021-2023 годах были разработаны и утверждены проекты планировки участков Бирюлевской линии.